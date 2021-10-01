Инфекционист рассказала об опасных для человека болезнях птиц

Инфекционист рассказала об опасных для человека болезнях птиц
Наиболее подвержены тяжелому течению птичьих болезней люди с ослабленным иммунитетом. Фото: pixabay

Инфекционист Елена Акименко накануне рассказала, переносчиками каких болезней являются птицы.

Среди них: кампилобактериоз, сальмонеллез, иерсиниоз, туберкулез, листериоз, псевдомоноз и птичий грипп. Самая частая болезнь — орнитоз. Ей подвержены городские голуби, отмечает врач. Об этом сообщает Пятый канал.

Она обратила внимание на то, что передаваемые от птиц болезни могут грозить человеку смертью — например, орнитоз, от которого умирает один процент заразившихся, или птичий грипп, приводящий к смерти в 3,5% случаев.

Наиболее подвержены тяжелому течению птичьих болезней люди с ослабленным иммунитетом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опасная инфекция COVID-19 первые недели заболевания может сильно напоминать простуду или грипп, после чего начинается еще большее ухудшение состояние пациента.

болезни грипп здоровье мнение врача птицы


 

Новости партнеров
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инфекционист рассказала об опасных для человека болезнях птиц
Белый дом назвал ужасающим фактом то, что число жертв ковида в США ...
Уровень безработицы в России в августе снизился до 4,4%
Вильфанд заявил, что большинство регионов ожидает теплый октябрь
Минобороны: в России начинается осенний призыв в армию
В МВД заявили о готовности к введению электронных паспортов на территории России
В Китае попросили Россию о помощи с электроэнергией
Раскрыты сценарии самой трудной четвертой волны коронавируса COVID-19 в РФ