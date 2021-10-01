Инфекционист рассказала об опасных для человека болезнях птиц

Наиболее подвержены тяжелому течению птичьих болезней люди с ослабленным иммунитетом. Фото: pixabay

Наиболее подвержены тяжелому течению птичьих болезней люди с ослабленным иммунитетом. Фото: pixabay

Инфекционист Елена Акименко накануне рассказала, переносчиками каких болезней являются птицы.

Среди них: кампилобактериоз, сальмонеллез, иерсиниоз, туберкулез, листериоз, псевдомоноз и птичий грипп. Самая частая болезнь — орнитоз. Ей подвержены городские голуби, отмечает врач. Об этом сообщает Пятый канал.

Она обратила внимание на то, что передаваемые от птиц болезни могут грозить человеку смертью — например, орнитоз, от которого умирает один процент заразившихся, или птичий грипп, приводящий к смерти в 3,5% случаев.

Наиболее подвержены тяжелому течению птичьих болезней люди с ослабленным иммунитетом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опасная инфекция COVID-19 первые недели заболевания может сильно напоминать простуду или грипп, после чего начинается еще большее ухудшение состояние пациента.