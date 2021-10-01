Симптомы COVID этой осенью маскируются под симптомы гриппа

Симптомы COVID этой осенью маскируются под симптомы гриппа
Симптомы COVID этой осенью маскируются под симптомы гриппа. Фото: pixabay.com

Опасная инфекция COVID-19 первые недели заболевания может сильно напоминать простуду или грипп, после чего начинается еще большее ухудшение состояние пациента, сообщает глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков Общественной службе новостей.

Этой осенью симптомы коронавируса отличаются от ранее изученных. Теперь маскируясь под простудное заболевание вначале, инфекция развивается в более тяжелой и скоротечной форме, как сообщают медики. У пациентов отмечается сильный насморк, а пневмония может открыться на третий день болезни, а не на седьмой, как было раньше, заявляет Дмитрий Беляков. Также первое время после попадания инфекции в организм может наблюдаться боли и першение в горле, высокая температура, возможна глухота с головокружением и потеря обоняния.

Из симптомов, которые наблюдались раньше, осталось нарушение пищеварения, но в более сильной форме, включая диарею и боли в животе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что финские врачи обращают внимание: одновременное заражение ковидом и гриппом очень опасно.

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