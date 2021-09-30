Финские врачи предупредили об опасном наложении коронавируса на грипп

Одновременное заражение ковидом и гриппом очень опасно, отмечают финские врачи. Они обращают внимание на то, что тяжело сказать, какую роль играют заболевания по отдельности, но, судя по мировой статистике, появляется риск тяжелого течения болезни. Об этом заявила финский врач Ханна Нохинек.

Инфекционист Аско Ярвинен отмечает, что штамм ковида «Дельта» приводит к более тяжелому течению болезни. Слизистая повреждается из-за первой инфекции, которая буквально «прокладывает дорогу» более тяжёлому варианту заражения при вторичном заболевании, но уже другими вирусами. Нохинек добавляет, что есть смысл вакцинироваться против ковида и гриппа одновременно. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек.