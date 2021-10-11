«Угроза для фирмы»: принц Эндрю больше не представитель Виндзоров?

Очередной сандал в королевском семействе. И последствия его могут быть посерьезней, чем обвинения в расизме, прозвучавшие еще весной от супруги принца Гарри Меган Маркл. Вести, сокрушительные для репутации британской королевской семьи, пришли тоже из-за океана.

Как стало известно, Эндрю, герцог Йорский, второй сын королевы Елизаветы II, не будет представлять корону в публичном пространстве. Такое решение приняли так называемые «старшие члены» королевской семьи – дети действующей королевы, принц Чарльз, принц Эдвард и принцесса Анна. А второй в очереди на британский престол принц Уильям и вовсе назвал Эндрю «угрозой для Фирмы».

Поводом для такого решения стало заявление американки Вирджиния Джуффре об изнасиловании принцем Эндрю, когда ей было 17 лет.

Как пишет портал dailymail.co.uk, решение о том, что Эндрю должен быть отстранен от общественных обязанностей, было озвучено еще в январе. И сейчас, в октябре, трое других детей королевы окончательно утвердили, что Эндрю не должен больше быть представителем королевской семьи.

По обвинениям Вирджинии Джуффре, которые сам герцог Йорский и его адвокаты решительно отвергают, может быть возбуждено уголовное дело.

Первая тень сексуального скандала попала на принца Эндрю, когда в суд было передано дело финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, который был хорошим другом принца. Тогда полномасштабного разбирательства удалось избежать. Однако громкие заявления Вирджинии Джуффре о произошедшем два десятилетия назад в доме Эпштейна в Нью-Йорке с участием герцога Йоркского, скорее всего, просто так не закончатся для принца Эндрю.

Букингемский дворец никак не комментирует эту ситуацию.

Также английкие СМИ сообщают, что экс-супругу принца Сару Фергюсон, его помощников, а также родственников вызовут в суд, если принцу Эндрю не удастся добиться прекращения дела Вирджинии Робертс во внесудебном порядке в Нью-Йорке.

Надо сказать, что бывшая жена остается самым лояльным сторонником принца Эндрю. Она не раз публично заявляла о том, что считает бывшего мужа невиновным в предъявляемых ему обвинениях.

Инсайдеры из королевской семьи опасаются, что процесс против принца Эндрю будет «довольно травмирующим» для всей королевской фамилии в любом случае.