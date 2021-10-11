Как повезет: можно ли ходить в баню при простуде

Совет сходить в баню «прогреться», если заболел, врачи считают весьма спорным. Баня — испытание для иммунной и сердечно-сосудистой систем. Умеренное посещение бани на пользу только здоровому организму. А больному?

Когда не стоит ходить в баню

Посещение бани имеет не только многочисленные преимущества, но и некоторые противопоказания. Для большинства людей, которые в целом здоровы, наибольшим риском являются обезвоживание и головокружение.

Основными противопоказаниями во время простудного заболевания являются:

• высокая температура

• сильная головная боль

• отечность носоглотки и кашель

• острые вирусные инфекции

Рекомендуется воздержаться от парилки, если у вас затянувшаяся простуда или вы только-только начали восстанавливаться после болезни. Дело в том, что высокие температуры – это нежелательная нагрузка на весь организм, которые и так ослаблен из-за болезни.

Когда баня полезна при простуде

Врачи сходятся во мнении, что в начале болезни (мы говорим только об ОРЗ и ОРВИ) баня может быть допустима и даже весьма эффективна. При прогревании включаются защитные силы организма и возрастает производство лейкоцитов, которые обезвреживают вирусы и болезнетворные микроорганизмы. Поэтому совет прогреться в бане, если замерз, вполне оправдан.

Ощущаете первые признаки простудного заболевания? Появился легкий насморк, чешется нос, нет кашля и болей в области груди? Тогда веник в руки и в парную. Но без фанатизма, это еще ни в одном деле не помогало.

И конечно, при простуде никакого экстрима – обливания холодной водой, долгого просиживания в прохладной комнате отдыха или ныряния в снег. Оставьте эти развлечения до полного избавления от сезонного недуга.

Массаж веником и ингаляции

Веник – березовый, липовый, эвкалиптовый – все на пользу. Массаж веником усиливает кровообращение и активизирует потоотделение, а значит и вывод из организма вредных токсинов.

Известно, что березовый веник расслабляет и тонизирует мышцы. Из липы – целебно воздействует на дыхательную и нервную систему. Из пихты и сосны –дезинфицирует. А веник из эвкалипта оказывает оздоравливающее действие на верхние дыхательные пути.

Не любите париться? Ингаляции можно устроить и с помощью эфирных масел. Они в большом ассортименте продаются во всех специализированных магазинах.