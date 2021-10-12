«Мифическая» простуда: что можно и чего нельзя при болезни

Любят некоторые россияне самолечение, а в поликлиники ходить – не любят. «В очереди еще больше заболеешь, нацепляешь всего подряд», — считают они. В ход идут бабушкины рецепты, польза от которых может быть весьма сомнительна.

Давайте разберемся, какие способы действительно помогают улучшить самочувствие, а какие просто использовали еще в те времена, когда не было такого количества лекарств.

При температуре надо как следует пропотеть

Реальность такова, что специально греться при температуре нельзя. Так что три одеяла при простуде совершенно лишнее занятие. Переохлаждаться тоже крайне не рекомендуется. Создать больному комфортные температурные условия — самое то. Ну и надо помнить, что температуру до 38,5 лучше не снижать, чтобы шла естественная борьба организма с вирусом.

Когда болеешь, нельзя мыться

Париться в бане или сауне при повышенной температуре действительно не лучшая идея.

Перегреваться нельзя, а вот душ нужно принимать обязательно. Если совсем просто говорить, то с потом выходят токсины, и лучше их смыть. Главное, чтобы вода была не горячая.

Простудой болеешь 7 дней

Ерунда, уверяет современная медицина. Благодаря своевременной терапии можно выздороветь за 3-4 дня. А если запустить, то можно получить такие осложнения, которые придется лечить не один месяц.

Лучше начать сразу с противовирусной терапии, а ещё лучше обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Если замерзнешь – заболеешь

Не совсем так. Заболевают не потому, что замерзли, а из-за того, что подхватили вирус на холоде, когда иммунитет ослаблен. Миф еще так распространен, потому что известно, что при низких температурах вирусы хорошо сохраняют свою живучесть. Кроме того, в холодное время года снижается активность иммунной системы человека. То есть вы можете заболеть, даже если не мерзли.