Ни жареного, ни пареного. Ученые назвали продукты, провоцирующие рак

Ученые из Массачусетского университета в США выявили продукты, которые ускоряют рост злокачественных опухолей в кишечнике. Итоги наблюдений опубликованы в специализированном журнале Cancer Prevention Research.

В первую очередь речь идет о пище, жаренной на растительном масле.

Была проведена серия исследований на лабораторных мышах. Оказалось, что рацион с большим количеством жареного усиливает воспаления и ухудшает состояние стенок кишки. Из-за этого бактерии и токсичные отходы попадали в кровоток и распространялись по организму. Но не это самое страшное.

Опыты подтвердили, что у лабораторных мышей, получавших жареное масло, опухоли увеличились вдвое.

Была выдвинута гипотеза, что такой эффект связан с окислением полиненасыщенных жирных кислот при повышенной температуре. Эти выводы еще предстоит проверить. Однако тот факт, что такая «нездоровая» пища очень быстро сказывалась на состоянии здоровья, был надежно подтвержден в лабораторных условиях.

Ученые призвали людей осторожнее относиться к жареным продуктам. А тем, у кого диагностирована онкология, следует исключить такую еду. Она может ускорить развитие болезни или существенно снизить эффект лечения.

Похожее исследование проводили и онкологи из Оксфордского университета, исследование которых было опубликовано в журнале Journal of Epidemiology and Community Health.

В этот раз ученые тестировали влияние мяса птицы на состояние пациентов.

Так, исследователи следили за состоянием здоровья 475 тыс. британцев в возрасте 37–73 лет с 2014 по 2016 год, записывая данные о потреблении мяса. В результате наблюдения выяснилось, что к концу второго года у 23 тыс. участников развились онкозаболевания. Ученые отметили, что развитие злокачественных опухолей может также быть вызвано употреблением в пищу мяса птицы (курицы, индейки).

Как заявили ученые, у любителей данного продукта чаще других диагностировали меланому, рак простаты и неходжкинские лимфомы. Отмечается, что риск возникновения опухолей повышался при потреблении от 30 г белого мяса в день.