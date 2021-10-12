Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой рассказал об угрозах в адрес девочки

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказал о травле его семьи.

Евгений Тепляков отмечает, что в их адрес поступает большое количество негативных слов, которые мешают учебе сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки и не дают возможности заниматься воспитанием других детей в семье. Об этом сообщает «Москва 24».

Глава семейства отметил, что у него есть скриншоты с резкими словами, касающимися учебы девочки в университете. Так, есть есть записи, на которых россиянке обещают руки сломать. обещают, здесь девочка учиться не будет, ее вышвырнут, а его закроют в психушке. Чаще всего угрозы поступают от анонимов.

Мужчина отметил, что не может обратиться в правоохранительные органы, так как негативно настроенных очень много.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родители сдавшей ЕГЭ в восемь лет и поступившей в МГУ Алисы Тепляковой рассказали об итогах первых 20 дней учебы дочери.