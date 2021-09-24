Родители девятилетней студентки МГУ подвели итоги первых 20 дней учебы в вузе

Родители девятилетней студентки МГУ подвели итоги первых 20 дней учебы в вузе
Вундеркинд Алиса Теплякова уже выступила  докладом, которым преподаватели остались довольны. Фото: скриншот Instagram

Родители сдавшей ЕГЭ в восемь лет и поступившей в МГУ на психфак Алисы Тепляковой рассказали об итогах первых 20 дней учебы дочери.

Так, за первые 20 дней учебы девочка успела прочесть университетские учебники по анатомии, философии и физиологии, учебники по русскому языку и логике, а также еще несколько полезных книг. В стороне не остались детская книжка «Незнайка на Луне» и несколько сказок. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Студентка уже выступила докладом, которым преподаватели остались довольны.

Тепляковы отметили, что мало кто может похвастаться такими результатами за 20 дней учебы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать девятилетней Алисы Тепляковой, которую уже прозвали вундеркиндом, заявила, что девочка будет учиться на платном отделении психологического факультета Московского государственного университета.

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