Девятилетняя Алиса будет учиться в МГУ за 390 тысяч в год

Девятилетняя Алиса будет учиться в МГУ за 390 тысяч в год
Девочка будет учиться платно. Фото: pixabay.com

Мать девочки отметила, что хочет использовать материнский капитал.

Мать девятилетней Алисы Тепляковой, которую уже прозвали вундеркиндом, заявила, что девочка будет учиться на платном отделении психологического факультета Московского государственного университета. За образование девочки семья готова платить чуть больше 390 тысяч рублей в год. Об этом пишет «Антена».

Мать Тепляковой отметила, что скидок для многодетных семей не предусмотрено. Семья надеется, что сможет расплатиться за счет материнского капитала. Женщина добавила, что поступление никак не праздновалось, так как все и так знали, что Алиса сможет пройти.

Тепляковы считают, что девочка сможет закончить вуз за два года, вместо пяти. Тогда Алисе будет всего 11 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку не приняли на бюджет в МГУ.

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