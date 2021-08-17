Сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку не приняли на бюджет в МГУ

Юная жительница Москвы Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восьмилетнем возрасте, не поступила на психологический факультет на бюджет.

Имени школьницы нет в приказах о зачислении в МГУ, опубликованных на сайте университета. Списки окончательные, поскольку в этом году приемная кампания проходила без второй волны.

В июле, как сообщал ректор МГУ Виктор Садовничий, девочка решила принять участие в приемной кампании и сдала дополнительное вступительное испытание. В случае успеха ее пообещали зачислить в вуз.

На сайте факультета психологии МГУ появилась информация, что Теплякова вступительное испытание по биологии не прошла — она набрала всего 48 баллов из 100.

Восьмилетняя школьница успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат об окончании 11 классов в одной из столичных школ. Программу девяти классов она освоила в семилетнем возрасте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские школьники лучше других сдали ЕГЭ в 2021 году.