Сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку не приняли на бюджет в МГУ

Сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку не приняли на бюджет в МГУ
Девочка сдала ЕГЭ в восьмилетнем возрасте. Фото: Pixabay

Юная жительница Москвы Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восьмилетнем возрасте, не поступила на психологический факультет на бюджет.

Имени школьницы нет в приказах о зачислении в МГУ, опубликованных на сайте университета. Списки окончательные, поскольку в этом году приемная кампания проходила без второй волны.

В июле, как сообщал ректор МГУ Виктор Садовничий, девочка решила принять участие в приемной кампании и сдала дополнительное вступительное испытание. В случае успеха ее пообещали зачислить в вуз.

На сайте факультета психологии МГУ появилась информация, что Теплякова вступительное испытание по биологии не прошла — она набрала всего 48 баллов из 100.

Восьмилетняя школьница успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат об окончании 11 классов в одной из столичных школ. Программу девяти классов она освоила в семилетнем возрасте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские школьники лучше других сдали ЕГЭ в 2021 году.

вундеркинд егэ мгу москва школьница


 

Новости партнеров
Строители скандального фуд-холла в Мурино спрятались от разъяренных жителей в вагончике
Строители скандального фуд-холла в Мурино спрятались от разъяренных жителей в вагончике
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Ил-112В
Кардиолог объяснил, как прививаться людям с гипертонией
МЧС: ветер в Петербурге усилится до опасных 24 метров в секунду
Попова анонсировала пятую российскую вакцину от COVID-19
Сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку не приняли на бюджет в МГУ
Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане
В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст
В школах Петербурга сохранят смешанный формат обучения