Петербургские школьники лучше других сдали ЕГЭ в 2021 году

Средний балл выпускников Петербурга оказался выше, чем всероссийский.

Выпускники из Санкт-Петербурга лучше других справились в Единым Государственным экзаменом в 2021 году. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в эфире «Радио Россия».

Он отметил, что средний балл петербургских школьников оказался выше среднероссийского. Это значит, что образование в Петербурге лучше, чем где-либо в стране, считает Беглов. Губернатор добавил, что более 500 выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов, а двое – сразу по трем предметам.

Есть и те, кто получил 0 баллов – таких оказалось 50 человек. Некоторые решили сдать пустые бланки, а кто-то порадовал комиссию стихами или рисунками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка успешно сдала ЕГЭ.