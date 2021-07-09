В Москве восьмилетняя девочка успешно сдала ЕГЭ

Девочка сдавала четыре предмета.

В Рособрнадзоре рассказала о восьмилетней девочке, которая успешно сдала Единый Государственный экзамен в Москве. Об этом сегодня, 9 июля, пишет РИА Новости.

Известно, что школьница сдавала четыре экзамена: русский язык, профильную математику, биологию и информатику. Напоминаем, что СМИ писали о восьмилетней Алисе, которая сдала ЕГЭ и уже смогла получить аттестат за 11 класс. Ребенок планирует поступать на психологический факультет МГУ.

«Такая участница ЕГЭ в этом году действительно была. Она успешно сдала экзамены по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике»,

— рассказали в Рособрнадзоре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЕГЭ в 2021 году на 400 баллов сдал только один участник.