В Москве восьмилетняя девочка успешно сдала ЕГЭ

В Москве восьмилетняя девочка успешно сдала ЕГЭ
Девочка успешно сдала экзамены. Фото: pixabay

Девочка сдавала четыре предмета.

В Рособрнадзоре рассказала о восьмилетней девочке, которая успешно сдала Единый Государственный экзамен в Москве. Об этом сегодня, 9 июля, пишет РИА Новости.

Известно, что школьница сдавала четыре экзамена: русский язык, профильную математику, биологию и информатику. Напоминаем, что СМИ писали о восьмилетней Алисе, которая сдала ЕГЭ и уже смогла получить аттестат за 11 класс. Ребенок планирует поступать на психологический факультет МГУ.

«Такая участница ЕГЭ в этом году действительно была. Она успешно сдала экзамены по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике»,

— рассказали в Рособрнадзоре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЕГЭ в 2021 году на 400 баллов сдал только один участник.

егэ москва школьница


 

Новости партнеров
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины "Спутник V"
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве восьмилетняя девочка успешно сдала ЕГЭ
«Единая Россия» озвучила список на выборы в ЗакС Петербурга
В Петроградском районе появится зона платной парковки
В Петербурге может появиться новые праздник – «День Невы»
2-Муринский проспект отремонтируют до середины августа
Петербургу из федерального бюджета выделят 900 млн рублей на ремонт дорог
В Ленобласти усилили антиковидные меры: Приозерский район теперь в «желтой зоне»
Дзюба отреагировал на уход Черчесова из сборной