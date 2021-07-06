ЕГЭ в 2021 году на 400 баллов сдал только один участник

ЕГЭ в 2021 году на 400 баллов сдал только один участник
В России в 2021 году более 400 человек получили 200 баллов. Фото: Pixabay

ЕГЭ на 400 баллов сдал в этом году только один выпускник. Такова статистика.

В России в 2021 году более 400 человек получили 200 баллов. Всего 16 ученикам шести повезло сдать на 300. И всего человек — 400-балльник, рассказала глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом сообщает ТАСС.

ЕГЭ в этом году прошел с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период будет с 12 по 17 июля. В этом году Единый государственный экзамен сдавали только те выпускники, которые собирались поступать в вузы. Те же, кто поступать в университеты не хотел, сдавали экзамены только по русскому языку и математике в своей школе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый третий выпускник Ленобласти имеет высокие баллы по ЕГЭ. Так Ленинградская область вошла в тройку лидеров по качеству образования. В Ленобласти уже 35 стобалльников, это несмотря на то, что еще не пришли результаты по многим предметам.

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