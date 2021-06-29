Каждый третий выпускник Ленобласти имеет высокие баллы по ЕГЭ.

Появились первые результаты ЕГЭ. Фото: Рixabay
В Ленобласти уже 35 стобалльников. Фото: Рixabay
Каждый третий выпускник Ленобласти имеет высокие баллы по ЕГЭ.
Об этом сообщает «ЛенТВ24». Так Ленинградская область вошла в тройку лидеров по качеству образования. В Ленобласти уже 35 стобалльников, это несмотря на то, что еще не пришли результаты по многим предметам.
Так девятиклассники стали чаще поступать в учреждения среднего профессионального образования. Их в Ленобласти 23. В 2021 году они приняли на 600 человек больше, чем в 2020, а к осени добавят еще столько же мест.
Это очень хорошая тенденция, считает председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов. Это говорит о том, что ленинградские выпускники готовы работать на предприятиях региона.
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