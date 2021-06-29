Каждый третий выпускник Ленобласти имеет высокие баллы по ЕГЭ.
Об этом сообщает «ЛенТВ24». Так Ленинградская область вошла в тройку лидеров по качеству образования. В Ленобласти уже 35 стобалльников, это несмотря на то, что еще не пришли результаты по многим предметам.
Так девятиклассники стали чаще поступать в учреждения среднего профессионального образования. Их в Ленобласти 23. В 2021 году они приняли на 600 человек больше, чем в 2020, а к осени добавят еще столько же мест.
Это очень хорошая тенденция, считает председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов. Это говорит о том, что ленинградские выпускники готовы работать на предприятиях региона.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что результаты ЕГЭ в Ленинградской области 2021 года не отличаются от многолетних высоких показателей региона.