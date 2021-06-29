Результаты ЕГЭ в Ленинградской области 2021 года не отличаются от многолетних высоких показателей региона

Результаты Единого государственного экзамена в Ленобласти 2021 года не отличаются от многолетних высоких показателей региона.

Об этом заявил заявил председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов, сообщает «Online47». Он рассказал, что в этом году ЕГЭ сдавали 5,5 тысяч ленинградских выпускников. Экзамен прошел в штатном режиме, без сбоев.

Самые высокие баллы этого года оказались по физике. А 33% выпускников Ленобласти сдали от 81 до 100 баллов. Высокой оказалась и явка: на экзамены пришли 94% зарегистрированных. Тарасов отметил, что выпускники Ленобласти всегда поступают в ведущие вузы страны. Более того, вузы конкурируют за учащихся 47 региона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский школьник избежал наказания за шпаргалки на ЕГЭ.