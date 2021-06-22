Петербургский школьник избежал наказания за шпаргалки на ЕГЭ

Петербургский школьник избежал наказания за шпаргалки на ЕГЭ
Суд установил, что в шпаргалках были математические заметки, но доказать, что он их использовал, не удалось. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Мировой судья не стал наказывать петербургского выпускника, который сдавал ЕГЭ по математике со шпаргалками.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов, дело об административном правонарушении в отношении школьника рассмотрел мировой судья судебного участка в Приморском районе.

Школьник 7 июня сдавал Единый государственный экзамен по предмету «Математика профильного уровня» на базе школы №320. При себе у него были «справочные материалы».

Юноша на заседании суда не был, но вину признал. Суд установил, что в шпаргалках были математические заметки, но доказать, что он их использовал, не удалось.

В связи с малозначительностью суд закрыл дело и ограничился устным замечанием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что списывавших на экзаменов выпускников в Петербурге начали штрафовать.

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