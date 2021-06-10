Списывавших на экзаменов выпускников в Петербурге начали штрафовать

Списывавших на экзаменов выпускников в Петербурге начали штрафовать
Выпускница получила 3 тысячи рублей штрафа за телефон на экзамене. Фото: pixabay

В Петербурге мировые судьи приступили к рассмотрению дел о нарушениях на экзаменах. Выпускникам назначают первые штрафы.

На выпускников, нарушивших правила на экзаменах, составляют административные протоколы об умышленном искажении результатов государственной итоговой аттестации. На сегодняшний день суды Петербурга зарегистрировали всего два дела. По одному из них уже вынесли решение. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выпускница на государственный экзамен по русскому языку взяла с собой телефон. Девушка вину признала. Ее оштрафовали на три тысячи рублей. А результаты экзамена аннулировали. На пересдачу экзамена она сможет пойти в сентябре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЕГЭ по русскому языку 3 июня сдавали больше 23 тысяч петербургских школьников. В первый день школьники сдавали экзамен в 154 пунктах на базе школ.

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