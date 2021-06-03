ЕГЭ по русскому языку 3 июня сдавали больше 23 тысяч петербургских школьников

ЕГЭ по русскому языку 3 июня сдавали больше 23 тысяч петербургских школьников
Всего в ЕГЭ по русскому языку в Петербурге принимают участие 35 254 зарегистрированных школьника. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Северной столице 3 и 4 июня проходит самый массовый Единый государственный экзамен — по русскому языку. В первый день школьники сдавали экзамен в 154 пунктах на базе школ.

Об этом сообщили в комитете по образованию Петербурга. В четверг, 3 июня, ЕГЭ по русскому языку сдавали более 23 тысяч учеников, в том числе 22 тысячи выпускников этого года.

Сегодня было открыто максимальное за весь срок основного периода ЕГЭ количество пунктов на базе школ -154. Для детей, которые по медицинским показаниям не могут сдавать ЕГЭ в школах, открыли еще 46 пунктов на дому.

Всего в ЕГЭ по русскому языку в Петербурге принимают участие 35 254 зарегистрированных школьника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатор Петербурга Потехина спрашивает мнение горожан о самом важном школьном экзамене.

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