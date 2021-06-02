«Мы против ЕГЭ»: вице-губернатор Петербурга Потехина спрашивает мнение горожан о самом важном школьном экзамене

Вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина разместила на своей странице во «ВКонтакте» опрос, посвященный справедливости системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в обязательном порядке сдают российские одиннадцатиклассники.

В этом году исполняется 20 лет с момента внедрения ЕГЭ в отечественную систему образования. Потехина опубликовала опрос, в котором предложила выбрать, какой формат является наиболее эффективным для поступления в университеты: 1) ЕГЭ, 2) ЕГЭ и результаты школьных олимпиад, 3) ЕГЭ, результаты олимпиад и личное портфолио с социальными достижениями, 4) модернизированный ЕГЭ, 5) советская система экзаменов.

Кроме того, вице-губернатор поинтересовалась у петербуржцев, удалось ли за минувшие 20 лет выстроить справедливую и эффективную систему получения качественного высшего образования талантливыми детьми. Горожанам также предлагается высказать в комментариях к опросу свое мнение на тему конкурентоспособности российской системы поступления в вузы и рассказать о механизмах поступления в других странах.

Как объясняет политик, все эти вопросы будут обсуждаться с мировыми экспертами на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума, который стартовал сегодня, 2 июня. Потехина обещает учитывать мнения граждан и поделиться результатами опроса в ходе беседы на ПМЭФ.

Отметим, что большинство опрошенных жителей Северной столицы, кажется, относятся к формату ЕГЭ скептически: на эффективности советской экзаменационной системы настаивают 74,34% из 12 242 проголосовавших. За текущий порядок поступления в вузы голоса отдали лишь 3,87% — это самый низкий результат среди всех пяти вариантов ответа.

Петербуржцы недовольны тем, что теперь детей с раннего возраста готовят к сдаче экзамена в формате ЕГЭ, что, по мнению горожан, негативно сказывается на качестве образования и расширении кругозора школьников.

Кроме того, должным образом подготовиться к сдаче ЕГЭ на обычных уроках практически невозможно — приходится прибегать к помощи дорогостоящих репетиторов.

Есть, однако, и другие мнения: комментаторы считают удобным, что не нужно сдавать экзамены в каждом вузе отдельно, а можно «отстреляться» за один раз. Кроме того, плюсом ЕГЭ называют возможность отправить результаты в университет дистанционно.