В Петербурге фудтраки стали законными: горожане перечисляют минусы легализации

В Петербурге фудтраки стали законными: горожане перечисляют минусы легализации
Установка фудтракок законна. Фото: pexels.com

Правительство Петербурга официально разрешило предпринимателям торговать на ярмарках с помощью фудтраков*. Об этом сообщается в gостановлении, опубликованном на сайте Администрации Петербурга.

В документе говорится, что теперь в ярмарках принять участие могут и «транспортные средства, специализированные для организации общественного питания».

Помимо прочего город увеличил список продукции, которой можно приторговывать фермерам с автомобильных лавок. К хлебу, мясу, рыбе добавились еще и фрукты с овощами.

Власти Северной столицы обсуждали идею узаконивания фудтраков более года. В тестовом режиме в Петербурге еще весной, в мае, был запущен экспериментальный проект. На Южной аллее Приморского парка Победы появился фуд-паркинг под названием «Пикник на обочине».

Однако существовали особенности в законе о легализации фудтраков, поэтому предпринимателям необходимо было довольно долго согласовывать их размещение. Предполагается, что размещение фудтраков может снизить порог входа на рынок для малого бизнеса.

Горожане ничего хорошего в такой новости не увидели. По их словам, узаконивание фудтраков почти тоже самое, что разрешение на торговлю с картонных коробок у метрополитена.

Жители Северной столицы считают, что в авто с едой может быть некачественная продукция. Также петербуржцев волнует вполне резонный вопрос, как в данных условиях продавцы будут мыть руки.

*Фудтрак (от англ. food — еда и от англ. truck — фургон) — фургон либо автомобильный прицеп, оборудованный для приготовления, хранения и продажи готовой еды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что общепит Северной столицы не оценил такую меру поддержки, как зимние террасы. Предприниматели не уверены в том, что затея окупится за два с половиной года. Заключение договоров о размещении круглогодичных террас так до сих пор и не поступало.

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