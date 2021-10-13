Бег в холодном и дождливом Петербурге: да или нет? Рекордсмен России Юрий Строфилов в интервью Gazeta.SPb

Отдав почти половину своей жизни работе в государственных структурах, Юрий Строфилов почувствовал, что выгорел. Это произошло к 50 годам. У будущего создателя беговой платформы s10.ru наступил кризис. Наш герой решил, что двигаться дальше ему некуда и пора ставить новые, более глобальные цели.

В беседе с Gazeta.SPb Юрий Строфилов рассказал о том, почему он решил заняться бегом, а также о специфике занятия данным видом спорта в Петербурге.

Вы начали бегать довольно поздно, как это произошло?

Пока находился в поиске глобальных целей, то начал замечать, что люди вокруг меня болеют. Да и сам тоже, здоровье стало так себе. В один момент понял, что надо бежать. Купил квартиру в Сестрорецке. Начал заниматься спортом, только бы остаться наедине с собой. Хотелось убежать от суеты, от давления, перестать взаимодействовать с людьми. Надевая старенькие-старенькие кроссовки и штаны с пузырями на коленках, я оставался один на несколько часов. Бежал по лесу, смотрел на всю эту красоту и понимал, что я никому ничего не должен. Вот так и началась моя карьера.

Появлялось ли желание бросить эту затею?

Напротив! У меня, наоборот, появлялось желание бросить все остальное.

Работающим горожанам, которые спят по 6-7 часов в сутки интересно, как влияет на бег сон?

А по-разному. С одной стороны бег — это бодрость. Если человек не выспался, остается вялым и сонным, то бег может добавить сил. Кровь насыщается адреналином, серотонином, дефомином. Состояние становится кайфовым, а сознание расширяется. С другой стороны, если человек слишком возбужден, то от бега он получит некую уравновешенность, спокойствие.

Так, ладно, со сном разобрались. Что же насчет питания? За сколько перед пробежкой следует в последний раз перекусить?

Лично я бегаю на голодный желудок, чем более голодный желудок, тем легче мне бежать. Внутри нас есть гигантские запасы жиров, энергии, калорий. Мы не умеем ими пользоваться. Ведь наши предки были собирателями, ходили по лесу и ели то, что найдут. Питание было пунктирным, организм понимал, что завтра еды может не быть и вовсе, поэтому запасался. А потом человек создал холодильник. Мир испортился, в любой момент стало возможно поесть. А механизмы-то остались прежними. Отложенные запасы долго остаются не тронутыми. Начинающим же будет лучше не есть за три- четыре часа до бега.

Вот человек в течение четырех часов и маковой росинки во рту не держит, а дальше как быть? С чего начать «простому смертному», какие дистанции брать в первые тренировки?

Стоит начинать с шага, надо научиться получать удовольствие от бега. Не надо делать из себя героя. Бег должен доставлять радость. Можно попробовать почередовать: бег-шаг, бег-шаг.

А если человек курит? Можно ли ему заниматься бегом?

Конечно, можно. Для многих курильщиков, кстати, бег стал способом и причиной бросить эту плохую привычку. Ведь бег не приветствует нездоровый образ жизни. Здесь другие люди, другие события, другие ценности, другие взаимоотношения. Поэтому на деле выходит, что проще бросить дурные затеи, нежели отказаться от среды, в которую попал. Но пока человек курит, не надо пытаться загнать себя в рамки или делать упражнения в ограниченном режиме. Кстати, если родители боятся, что их чадо начнет курить или употреблять наркотики, то и в этом случае бег может помочь. Он выступит как щит. Бегать — а затем начать курить — просто невозможно.

Вы, как коренной петербуржец, можете подсказать нашим читателям, хорошие места для бега?

В Питере с этим сложно, я живу в Сестрорецке, а вот если бы находился в центре городе, то бегал бы, наверное, меньше. Есть очень классные места в районе «Зенит Арены», на Крестовском острове, на Елагином острове. Удовольствие доставят пробежки по набережным.

Совсем скоро зима, и некоторые горожане захотят заниматься бегом. Вообще возможно ли бегать в холодное время года?

Никаким образом погода не влияет на бегуна. Сейчас такое снаряжение придумали, что не поймешь, холодно на улице или жарко. Существуют специальные куртки, они пропускают пот, но не пропускают дождь. Не надо наряжаться как капуста. Вполне достаточно будет термобелья, мембранной ветровки и специальных штанов. Я уже даже на термометр не смотрю, когда выхожу на тренировку. Для организма проще, когда вы бегаете круглый год. В какой-то момент человек перестаёт вести долгие рассуждения с самим собою на тему того, стоит ли ему вообще выходить. Это становится привычкой.

Можно ли бегать слегка простуженным?

Тонкий вопрос. Я бегаю в любых состояниях, для меня это как таблетка. Начинающему спортсмену или человеку, занимающемуся недолго, пробежку можно заменить на шаг. Большая нагрузка добьет ослабший организм. Я, кстати, переболел коронавирусом, но не заметил ни единого симптома.

Может ли беговая дорожка в зале полностью заменить бег на улице?

Беговая дорожка — это комфортно. Когда на улице снег с дождем, выполнить тренировку удобно на тренажере. Водичка, сериал, полотенце и сухая «трасса». Но бег на свежем воздухе дает дополнительные эмоции. А в Петербурге вообще надо ловить солнце, получать хоть какую-то дозу витамина D. Однако большой разницы между тренировкой на дорожке и на улице я не вижу.

Мы поздравляем Вас с личным рекордом, установленным на Чемпионате мира в Лондоне (победа в ЧМ в возрастной группе — прим. ред.) Какие дальнейшие планы?