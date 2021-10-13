В Смольном рассказали, какие отрасли в Петербурге оцифруют к 2024 году

Уже в 2022 году все городские автобусы оснастят системами безналичной оплаты, видеонаблюдением. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Уже в 2022 году все городские автобусы оснастят системами безналичной оплаты, видеонаблюдением. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербургские власти намерены провести цифровизацию 11 отраслей в городе к концу 2024 года.

Об этом вице-губернатор Станислав Казарин сообщил на брифинге, на котором обсуждалась стратегия цифровой трансформации города.

Цифровизация пройдет в 11 отраслях. Речь идет о проектах в здравоохранении, образовании и науке, развитии городской среды, транспорте и логистике, госуправлении, социальной сфере, туризме, культуре, строительстве, промышленности, физкультуре и спорте.

Проекты собираются реализовать до 2024 года. Власти намерены внедрить такие современные технологии, как искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики, большие данные, промышленный интернет, беспроводная связь, системы распределенного реестра.

Уже в 2022 году все городские автобусы оснастят системами безналичной оплаты, видеонаблюдением. Пассажиры смогут следить за реальным движением транспорта в смартфонах.

Искусственный интеллект и беспроводную связь используют для развития телемедицины. За три года число онлайн-консультаций с врачами увеличат до 35%. А доля дистанционной записи на прием составит 63%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга создадут единого оператора городских данных.