У лихача из Красноярска, «летавшего» ночью на «Шкоде» по набережной Невы, отобрали права

Неизвестный петербургский стритрейсер на «Шкоде» поразил интернет-пользователей экстремальным трюком, которым он поделился в своем Instagram. Позже оказалось, что водитель иномарки хорошо известен дорожной полиции Красноярска как лихач со стажем.

Во вторник, 12 октября, в Instagram-аккаунте мужчины появилось видео, на кадрах которого «Шкода» в вечернее или ночное время, подскочив на мосту возле Летнего сада, со снопом искр приземляется на трассу, вылетая на встречную полосу. Ключевой момент повторяется несколько раз — неизвестно, как водителю удалось избежать аварии. Позже в «сториз» стритрейсер рассказал, что скорость легковушки в момент трюка составляла около 160 км/ч.

Похоже, гонщик — любитель адреналина. Резонанс, который получило видео, как и тот факт, что блогера могут привлечь к ответственности, не испугал мужчину. Наоборот, в своем аккаунте он радуется всплеску популярности и иронично отмечает, что «видос походу реально эффектный вышел».

Интересно, что «Шкоду» на видео узнали красноярские журналисты. Издание NGS24.RU пишет, что ролики с гонками по городу на скорости 180 км/ч и нарушениями ПДД на глазах у сотрудников ДПС еще пару лет назад стали активно распространяться в Сети.

Мужчину задержали в августе 2019 года, на тот момент ему было 24 года. При этом водительские права у него отобрали уже тогда — до 2025 года. Стражи порядка решили поместить лихача под арест на 15 суток и выписать несколько штрафов. Принятые меры стритрейсера, увы, не остановили: несколько месяцев спустя его вновь посадили, теперь на 30 суток.

Очередная волна внимания обрушилась на гонщика, когда в мае 2021 года он записал на видео, как разгоняется до 206 км/ч и уходит от преследования полицейских по «встречке». Впечатляющий ролик обошелся блогеру в 14 протоколов и штрафов на 60 тысяч рублей, а также очередным арестом на 15 суток. Автомобиль должны были изъять, но каким-то образом «Шкода» вернулась на улицы — теперь уже в Петербурге.