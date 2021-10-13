На озере Сестрорецкий Разлив остановились два диких гуся

Птицы не боятся людей и не понимают, что это может быть опасно. Фото: скрин группы "Каждой твари по паре" "ВКонтакте".

Птицы не боятся людей и не понимают, что это может быть опасно. Фото: скрин группы "Каждой твари по паре" "ВКонтакте".

На озере Сестрорецкий Разлив заметили двух диких гусей.

О них рассказал известный петербургский биолог и блогер Павел Глазков. Он обратил внимание на то, что белое пятно на лбу у гусей появится только к весне. Птицы активно едят траву и набирают вес, а также ухаживают за крыльями. Об этом сообщается в группе «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

Эксперт отметил, что время от времени гуси разминают крылья. Это похоже на занятия йогой. Гуси могут держать баланс, стоя на одной ноге. Глазков добавил, эти птицы не боятся людей и не понимают, что это может быть опасно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стремительно вымирают животные. В сентябре при инвентаризации животного мира было выявлено вымирание 11 животных, среди которых лошадь Пржевальского, чернобрюхий глухаье, тюлень-монах. На этом статистика смертей может не остановиться.