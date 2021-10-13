Из-за вымирания животных в Петербурге мир может лишиться нескольких видов

Из-за вымирания животных в Петербурге мир может лишиться нескольких видов
Из-за вымирания животных в Петербурге мир может лишиться нескольких видов. Фото: fishki.net

В Петербурге стремительно вымирают животные. В сентябре при инвентаризации животного мира было выявлено вымирание 11 животных, среди которых лошадь Пржевальского, чернобрюхий глухаье, тюлень-монах. На этом статистика смертей может не остановиться. Об этом рассказывает телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на кандидата биологических наук Павла Глазкова.

В Ленобласти полностью исчез вид атлантического осетра из-за строительства плотин и гидроэлектростанций, хотя раньше такая рыба водилась тут в промышленных масштабах. Сейчас этот вид на грани вымирания, однако его еще можно спасти.

«Их пытается спасти Фонд друзей балтийской нерпы – для всего мира. В Центре их не просто держат, но и адаптируют, а после выпускают в дикую природу», — сообщил Глазков биолог.

В Ленобласти полностью исчез вид атлантического осетра. Фото: «zooclub.ru»

Под угрозой исчезновения оказалась и птица дубровник в юго-восточной Азии. Она считается деликатесом, кроме того разрастаясь Петербург выселяет птиц самостоятельно. Последний раз дубровника видели в городе 10 лет назад.

Под угрозой исчезновения оказалась и птица дубровник в юго-восточной Азии. Фото: sibirds.ru

Двустворчатый моллюск также занесен в Красную книгу и Петербурга. Они остались только в реке Гладышевка. Вид активно добывался в регионе еще позапрошлом веке, так как в раковине моллюсков образовывался жемчуг. Цикл жизни моллюска зависит от лососевых, которые стали реже заходить в реке из-за прессинга людей.

Двустворчатый моллюск также занесен в Красную книгу и Петербурга. Фото: www.pharmocean.ru

Белка-летяга тоже приблизилась к границе вымирания из-за периодической вырубки лесов.

Белка-летяга тоже приблизилась к границе вымирания. Фото: fishki.net

Ранее gazeta.spb.ru писала, что массовая гибель слонов могла вероятно связана с климатическими изменениями. В данный момент на планете есть лишь три вида слонов, которые живут в Африке и Азии.

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