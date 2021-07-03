Изменение климата спровоцировало массовое вымирание слонов

Ученые-международники полагают, что массовая гибель слонов могла быть связана с климатическими изменениями.

В данный момент на планете есть лишь три вида слоном. Все они живут в Африке и Азии.

Но ранее было гораздо больше разновидностей этих животных, однако они вымерли.

Исследователи и сегодня предполагают, почему погибли слоны. Одна из популярных версий -климатические изменения. Вероятно, гиганты просто не сумели адаптироваться к новым погодным условиям, которые изменились примерно 20 миллионов лет назад.

При этом, в Африке 2,4 миллиона лет назад был настоящий пик вымирания слонов, также активно погибали эти животные в Евразии 160 тыс. лет назад и в Америке – 75 тысяч лет назад.

Отмечается, что в это время древний человек еще не умел охотиться на животных, в связи с этим можно полностью исключить гибель слонов из-за человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Якутии животное ожило после 24 тысяч лет спячки и начало размножаться.