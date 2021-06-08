В Якутии животное ожило после 24 тысяч лет спячки и начало размножаться

В Якутии животное ожило после 24 тысяч лет спячки и начало размножаться
В Якутии в вечной мерзлоте ожили животные. Фото: pixabay

У специалистов из России получилось оживить коловраток, которые находились в спячке на востоке Якутии в течение 24 тысяч лет.

Британские научный журнал «Current Biology» сообщает, что эксперты описали бделлоидную коловратку. Это необычное миниатюрное пресноводное, которое сумело прожить в вечной мерзлоте в Сибири около тысячи лет. Коловраток нашли на глубине примерно 3,5 метров.

Для того, чтобы понять сколько лет животным, исследователи прибегли к радиоуглеродному датированию.

Отмечают, что когда многоклеточные оттаяли, то стали размножаться.

Научный сотрудник Стас Малявин заявил, что данное открытие свидетельствует о том, что многоклеточные животные в состоянии находиться десятки тысяч лет, почти при полном остановлении метаболизма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, сколько весит хромосома человека.

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