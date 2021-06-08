В Якутии животное ожило после 24 тысяч лет спячки и начало размножаться

У специалистов из России получилось оживить коловраток, которые находились в спячке на востоке Якутии в течение 24 тысяч лет.
Британские научный журнал «Current Biology» сообщает, что эксперты описали бделлоидную коловратку. Это необычное миниатюрное пресноводное, которое сумело прожить в вечной мерзлоте в Сибири около тысячи лет. Коловраток нашли на глубине примерно 3,5 метров.
Для того, чтобы понять сколько лет животным, исследователи прибегли к радиоуглеродному датированию.
Отмечают, что когда многоклеточные оттаяли, то стали размножаться.
Научный сотрудник Стас Малявин заявил, что данное открытие свидетельствует о том, что многоклеточные животные в состоянии находиться десятки тысяч лет, почти при полном остановлении метаболизма.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, сколько весит хромосома человека.