Ученые выяснили, сколько весит хромосома человека

Исследователи Университетского колледжа Лондона впервые определили вес хромосомы человека.

Для того, чтобы понять, сколько весит хромосома человека ученые использовали источник рентгеновского излучения.

Оказалось, что масса сорока шести хромосом гораздо больше, нежели предполагали, а именно в 20 раз.

Эксперт Ян Робинсон заявляет, что вес хромосом удалось установить в первый раз во время исследования. Так, выяснилось, что масса составляет 242 пикограмма. При этом, пикограмм — это одна триллионная часть грамма.

Напомним, что хромосомы — это нитевидные пакеты ДНК, находящиеся в ядрах клеток организмов. В хромосомах располагаются молекулы, которые включают генетические инструкции для развития и жизни каждого конкретного организма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из США и России установили максимально возможную продолжительность жизни.