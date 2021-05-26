Ученые из США и России установили максимально возможную продолжительность жизни

Ученые-международники определили, сколько максимально лет может прожить человек.
Довольно продолжительное время велось данное исследование, в результате которого ученые пришли к выводу, что сил для работы организму может хватить на 150 лет.
Специалисты отмечают, что на продолжительность жизни влияют такие факторы как: образ жизни, питание и психологическое состояние.
Российские и американские ученые провели исследование и организовали систему, дающую возможность проводить анализ состояния устойчивости организма. Так, стало возможно понять, сколько будет жить каждый конкретный человек.
В ходе работы исследователи выявили такой фактор, который отвечает за динамическое состояние организма. Данный показатель всю жизнь постепенно снижается, а к концу находится на критической отметке.
Так вот, когда это значение становится минимальным, то возраст человека равен примерно 150 лет.
Таким образом, был сделан вывод, что у человека есть силы и возможность прожить от 120 до 150 лет.
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