Ученые из США и России установили максимально возможную продолжительность жизни

Исследователи установили, сколько максимально может прожить человек. Фото: pixabay.com

Исследователи установили, сколько максимально может прожить человек. Фото: pixabay.com

Ученые-международники определили, сколько максимально лет может прожить человек.

Довольно продолжительное время велось данное исследование, в результате которого ученые пришли к выводу, что сил для работы организму может хватить на 150 лет.

Специалисты отмечают, что на продолжительность жизни влияют такие факторы как: образ жизни, питание и психологическое состояние.

Российские и американские ученые провели исследование и организовали систему, дающую возможность проводить анализ состояния устойчивости организма. Так, стало возможно понять, сколько будет жить каждый конкретный человек.

В ходе работы исследователи выявили такой фактор, который отвечает за динамическое состояние организма. Данный показатель всю жизнь постепенно снижается, а к концу находится на критической отметке.

Так вот, когда это значение становится минимальным, то возраст человека равен примерно 150 лет.

Таким образом, был сделан вывод, что у человека есть силы и возможность прожить от 120 до 150 лет.

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