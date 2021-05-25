Ученые установили, что люди с карими глазами не зависят от алкоголя

Люди, у которых карие глаза имеют особенности. Фото:pixabay.com

Люди, у которых карие глаза имеют особенности. Фото:pixabay.com

Американские исследователи установили, что кареглазые люди имеют некоторые особенности в отличие от людей с иным цветом глаз.

Деятели науки из университета Питтсбурга выяснили, что более низкий болевой порог свойственен женщинам, у которых карие глаза. К такому выводу ученые пришли, наблюдая за слабым полом в роддомах.

Кроме того, эксперты считают, что женщины и мужчины с карими глазами не особо подвержены зависимости от алкоголя.

Дело в том, что у таких людей интоксикация организма наступает более быстрыми темпами.

Однако, специалисты отмечают, что кареглазые сонливы и подвержены психическим расстройствам сезонного типа.

Также таким людям удается легко располагать к себе окружающих.

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