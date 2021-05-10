Ученые рассказали, как сделать вскипяченную в микроволновке воду вкусной

Ученые рассказали, как сделать вскипяченную в микроволновке воду вкусной
Ученые рассказали, как сделать нагретую в микроволновке воду вкусной. Фото: Pixabay

Исследователи рассказали, что вскипяченная в микроволновке вода невкусная из-за того отсутствует конвекция, однако найден способ предотвратить испорченный вкус.

Если применить при нагреве воды в микроволновой печи особый стакан, то вкус жидкости не испортится. Ученые объяснили, что при нагреве воды в чайнике там есть конвенция, то есть энергия переносится, пока нагреваемая вода греется она еще и перемешивается. Тем самым жидкость нагревается равномерно.

Однако в микроволновке конвекция отсутствует. Из-за этого вода сверху нагревается больше, чем снизу.

Работники Университета электронных наук и технологий Китая нашли решение данной проблемы. Деятели науки создали специальный стакан. В нем может возникать конвекция, даже при нагреве в микроволновой печи.

Так сверху стакана покрыт тонким слоем серебра. Он-то и дает равномерно нагреваться и провоцировать конвекцию..

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