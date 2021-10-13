Побороть лишний вес без изнуряющих диет миф или реальность?

Сегодня мы поговорили с Аленой Кирсановой — главным врачом клиники косметологии «Medlove», врачом высшей категории дерматовенерологом/косметологом о решении проблем лишнего веса.

В наше время все стремятся к идеальной внешности в кратчайшие сроки и тут на помощь приходят услуги косметологов.

Расскажите о самых эффективных косметологических средствах борьбы с лишним весом.

-В рамках косметологического кабинета мы можем предложить несколько вариантов борьбы с лишним весом. Первый, самый основной, это прокалывание различных липолитических составов для уменьшения подкожно-жировой клетчатки. Второе — это аппаратная косметология, процедура криолиполиза — разрушение жировой клетки, но не инъекционным методом, а методом хладообработки с помощью подачи низкой температуры на обрабатываемый участок. Все это курсовые процедуры. То есть важно понимать, что если пациент хочет похудеть здесь и сейчас, то ему нужно к хирургу. Косметология — это про деликатные и малоинвазивные методы.

Еще один вариант — LPG — дренирование кожи, специальное массирование, которое разбивает целлюлит. И совсем недавно на рынке появилась процедура инъекционной липоредукции. Она очень похожа на хирургическую липосакцию, но более щадящая. Врач с помощью специального шприца и насадки убирает жировую ткань механически в одну процедуру. Например, пациент приходит со вторым подбородком, а уходит уже без него. Получается хороший и быстрый результат, но есть одна особенность — в течение двух недель придется носить бандаж. Наша клиника, кстати, одна из немногих, кто проводит эту процедуру в городе.

И самое главное, нужно правильно выбирать специалистов и медицинские учреждения, чтобы сохранить и преумножить вашу красоту!