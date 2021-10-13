На следующий год Петербурге мигрантов станет меньше

Со следующего года мигрантов в Северной столице станет меньше. Фото: Иван Секретарев / AP

Со следующего года мигрантов в Северной столице станет меньше. Фото: Иван Секретарев / AP

Кабмин сократил в два раза квоты, разрешающие временное проживание иностранцам в России в 2022 году, сообщают «Невские Новости».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о квотах на мигрантов. Отметим, в 2022 число разрешений на временное проживание для иностранных граждан уменьшится вдвое, ситуация распространится и на Петербург.

Общее количество, выделенных квот на 2022 год составляет 18 тыс. 955. Так, больше всего разрешений получила столица страны – 1 тыс. 500 и Подмосковье – 1 тыс. 250. На Северную столицу выделено 600 квот. Для сравнения в 2021 году было оформлено 39 тыс. 225 разрешений, из них Москва получила 2 тыс., Подмосковье – 2 тыс. 500, а город на Неве – 1 тыс. 200 квот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, во время большой осенней уборки в Петербурге привели в порядок более 20 миллионов квадратных метров территорий. С улиц вывезено 1,6 тысячи кубометров мусора и более 2,7 тысячи тонн смета.