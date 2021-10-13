В Смольном рассказали о ходе большой осенней уборки в Петербурге

В Петербурге идет месячник по благоустройству. Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге идет месячник по благоустройству. Фото: комитет по благоустройству

В рамках большой осенней уборки в Петербурге привели в порядок более 20 миллионов квадратных метров территорий.

Как сообщает городской комитет по благоустройству, за первую неделю осеннего месячника по благоустройству, с 1 по 8 октября, дорожники зачистили 8,4 миллиона кв.м. проезжей части, 3,3 миллиона кв.м. тротуаров и более 15 миллионов кв.м. пешеходных зон.

С городских улиц вывезли 1,6 тысячи кубометров мусора и более 2,7 тысячи тонн смета. На мытье проезжих частей и тротуаров потратили почти 40 тысяч кубометров воды и более 200 литров шампуня.

Садово-парковые предприятия за неделю зачистили около 5,5 миллиона кв.м. зеленых территорий. В городе посадили 1 843 дерева и 9 401 кустарник, промыли кроны более ста деревьев и восстановили свыше 12 тысяч кв.м. газонов.

Кроме того, за неделю в Северной столице ликвидировали восемь нелегальных свалок. Также прошли ремонты на детских площадках.

В конце октября в городе проведут онлайн-опрос, в котором петербуржцы смогут оценить качество уборки в своих районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с октября стартовал месячник по благоустройству.