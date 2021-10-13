В Смольном рассказали о ходе большой осенней уборки в Петербурге

В Смольном рассказали о ходе большой осенней уборки в Петербурге
В Петербурге идет месячник по благоустройству. Фото: комитет по благоустройству

В рамках большой осенней уборки в Петербурге привели в порядок более 20 миллионов квадратных метров территорий.

Как сообщает городской комитет по благоустройству, за первую неделю осеннего месячника по благоустройству, с 1 по 8 октября, дорожники зачистили 8,4 миллиона кв.м. проезжей части, 3,3 миллиона кв.м. тротуаров и более 15 миллионов кв.м. пешеходных зон.

С городских улиц вывезли 1,6 тысячи кубометров мусора и более 2,7 тысячи тонн смета. На мытье проезжих частей и тротуаров потратили почти 40 тысяч кубометров воды и более 200 литров шампуня.

Садово-парковые предприятия за неделю зачистили около 5,5 миллиона кв.м. зеленых территорий. В городе посадили 1 843 дерева и 9 401 кустарник, промыли кроны более ста деревьев и восстановили свыше 12 тысяч кв.м. газонов.

Кроме того, за неделю в Северной столице ликвидировали восемь нелегальных свалок. Также прошли ремонты на детских площадках.

В конце октября в городе проведут онлайн-опрос, в котором петербуржцы смогут оценить качество уборки в своих районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с октября стартовал месячник по благоустройству.

месячник по благоустройству новости СПб уборка города


 

Новости партнеров
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном рассказали о ходе большой осенней уборки в Петербурге
На озере Сестрорецкий Разлив остановились два диких гуся
Абрамченко считает, что изменения климата в России приведут к миграции
В России хотят разрешить телемедицину: медсервисы начнут ставить диагноз ...
В Гатчинском районе планируют построить аэропорт «Сиверский»
Иммунолог Продеус перечислил симптомы COVID-19, при которых надо вызывать скорую
Реставрацию колокольни Николо-Богоявленского собора закончат в 2022 году
Гастроэнтеролог предупредила, изжогу вызывает попадание содержимого желудка ...