В Петербурге с октября стартует месячник по благоустройству

В Петербурге начался месячник по благоустройству. Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге начался месячник по благоустройству. Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге 1 октября начался осенний месячник по благоустройству. Город начали готовить к зиме.

Первые мероприятия прошли сегодня в парке Интернационалистов, где специалисты посадили 10 мелколистных лип. Садовники приводят в порядок всю территорию парка: расчищают дорожки от опавших листьев, заново подвязывают молодые посадки и готовят цветники к холодам. Другие специалисты убирают проезжую часть и тротуары, вывозят листву. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Городские территории будут готовить к зимнему сезону до конца октября. Участие в месячнике принимают все городские коммунальные, дорожные, садово-парковые и другие службы.

Дорожники зачищают улицы, вывозят листья, убирают обочины, парковки, заездные карманы и площадки отдыха. Во время месячника службы должны зачистить почти 60 млн квадратных метров территорий улично-дорожной сети, промыть более 16 тысяч урн и около 1,5 тысячи остановок транспорта. Также нужно устранить дефекты дорожного покрытия на 29 тысячах «квадратов».

Садовники этой осенью должны высадить 5,3 тысячи деревьев, 15,4 тысячи кустов и 185,1 тысячи тюльпанов.

Общегородской День благоустройства с участием петербуржцев запланирован на 23 октября. Территории будут приводить в порядок во всех районах города.

В конце октября будет проведен онлайн-опрос жителей города для оценки качества уборки в районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вместо спиленных деревьев в Выборгском районе появляется детская площадка.