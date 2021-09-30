Обещанное благоустройство: вместо спиленных деревьев в Выборгском районе появляется детская площадка

Обещанное благоустройство: вместо спиленных деревьев в Выборгском районе появляется детская площадка
Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Во дворах домов №10 корпус 1 литера А на 2-м Муринском проспекте и №27 литера А по улице Орбели 27 минувшим летом выкорчевали несколько десятков деревьев, вызвав возмущение местных жителей. Кажется, на их месте появится детская площадка и свежая зелень.

Корреспондент Gazeta.SPb понаблюдал за тем, как ведутся работы по благоустройству. Во дворах высадили деревья, цветы и кустарники, оформили дорожки, начали установку детских игровых элементов и, похоже, кроме зоны для игр тут появятся беседки.

Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В июле 2021 года петербуржцы негативно отреагировали на внезапно начавшиеся работы, отметив, что их не уведомили и не спросили о вырубке деревьев. Правда, в МО «Светлановское», куда относятся вышеуказанные адреса, заявили, что общественные обсуждения проходили и, более того, инициативные граждане сами обратились с предложением о благоустройстве дворов.

Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Чиновники добавляют, что количество вырубленных деревьев восполнено с лихвой, хотя хрупкие саженцы еще не скоро превратятся в мощные деревья, которые стоят по соседству. Напомним, что в проект благоустройства дворов вложено 21,8 млн рублей из бюджета.

Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Благоустройство во дворе на 2-м Муринском проспекте взамен спиленных деревьев. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
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