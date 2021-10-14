В списке снайперов НХЛ Александр Овечкин вышел на пятое место

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на пятое место в списке лучших снайперов НХЛ. В первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс» он забросил две шайбы, что поспособствовало завоеванию пятого места. Также Овечкин отметился двумя результативными передачами.

В официальном Twitter-аккаунте НХЛ появилось объявление, что нападающий Александр Овечкин занял пятую позицию в списке лучших снайперов НХЛ с 732 шайбами. Такое количество хоккеист забросил в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Сейчас он опередил даже канадца Марселя Дионна, который забил 731 шайбу.

Вчера хоккеисты «Вашингтона» у себя дома провели свою первую игру стартовавшего сезона-2021/2022 с результатом 5:1 в пользу «Рейнджерс». На счету Овечкина дубль на 43 и 53 минуте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, петербургский «СКА» обыграл московское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:3.