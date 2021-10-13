СКА обыграл московское «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции

СКА обыграл московское &#171;Динамо&#187; и поднялся на первое место Западной конференции
Матч закончился со счетом 5:3. Фото: ХК СКА

Петербургский «СКА» обыграл москвичей из «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:3.

Мачт состоялся в среду, 13 октября, в Ледовом дворце. Победными шайбами отличились Иван Морозов (20-я минута), Антон Бурдасов (25-я), Йоонас Кемппайнен оформил дубль (33-я и 34-я минуты) и на последних секундах — Евгений Кетов.

В команде соперников сумел забросить две шайбы Дмитрий Рашевский, одна – у Роба Клинкхаммера.

Таким образом армейцы вышли на первую строку Западной конференции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что олимпийский чемпион Никита Гусев возвращается в Петербург. Он снова будет выступать в составе СКА.

"Динамо" "СКА" хоккей


 

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