СКА обыграл московское «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции

Петербургский «СКА» обыграл москвичей из «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:3.
Мачт состоялся в среду, 13 октября, в Ледовом дворце. Победными шайбами отличились Иван Морозов (20-я минута), Антон Бурдасов (25-я), Йоонас Кемппайнен оформил дубль (33-я и 34-я минуты) и на последних секундах — Евгений Кетов.
В команде соперников сумел забросить две шайбы Дмитрий Рашевский, одна – у Роба Клинкхаммера.
Таким образом армейцы вышли на первую строку Западной конференции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что олимпийский чемпион Никита Гусев возвращается в Петербург. Он снова будет выступать в составе СКА.