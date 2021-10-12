Никита Гусев вернулся из НХЛ в СКА

Никита Гусев вернулся из НХЛ в СКА
Никита Гусев Фото: https://www.ska.ru/

Олимпийский чемпион Никита Гусев возвращается в Петербург. Он снова будет выступать в составе СКА.

Нападающий подписал соглашение с командой КХЛ. Контракт будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, 29-летний россиянин будет выступать под 97-м номером.

Никита Гусев выступал за СКА с 2016 по 2019 год. В составе петербургского клуба в 2017 году он стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также приза «Лучшей тройке».

В прошлом чемпионате НХЛ хоккеист выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», набрав в 31 матче 10 (4+6) очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало Сейберс». У «Нью-Джерси Девилз» единственную шайбу забросил Никита Гусев.

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