Заброшенная шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало Сейберс».

Матч прошел в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» без зрителей и завершился уверенной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победившей команды заброшенными шайбами отличились Виктор Олофссон, Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Коди Икин.

У «Нью-Джерси Девилз» единственную шайбу забросил Никита Гусев.

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