Федеральная трасса на Курган перекрыта из-за дыма торфяных пожаров

На двух участках федеральной трассы Екатеринбург-Курган перекрыто движение из-за дыма от тлеющих торфяников. Фото: группа Вконтакте "Типичный Екатеринбург"/Вова Трофимов

На двух участках федеральной трассы Екатеринбург-Курган перекрыто движение из-за дыма от тлеющих торфяников. Фото: группа Вконтакте "Типичный Екатеринбург"/Вова Трофимов

На двух участках федеральной трассы Екатеринбург-Курган перекрыто движение из-за дыма от тлеющих торфяников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГИБДД.

Сегодня утром из-за плотного задымления сотрудники ГИБДД перекрыли движение от города Полевского до поселка Медного по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги. Объехать перекрытый участок не получится. Такое решение связано с абсолютным отсутствием видимости. Обстановка не месте тления торфяников находится под контролем Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления.

«Из-за задымления полностью перекрыто движение на участке с 69 по 77 километр федеральной автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган». На месте дежурят наряды ГИБДД, информируют граждан о перекрытии трассы, предупреждают об опасности движения. Объездных путей перекрытого участка нет», — сообщает пресс-служба ГИБДД.

Несколько районов Екатеринбурга 4 дня назад накрыло смогом из-за торфяника, который продолжает тлеть в районе микрорайона Солнечный. По результатам авиаразведки площадь тления составляла около 120 га. На утро сегодняшнего дня общая площадь тления составляет 4,8 га.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи со случаями выявления заболеваний у школьников и в целях профилактики распространения вирусов в Екатеринбурге на дистанционное обучение перевели 207 классов.