В Екатеринбурге свыше 200 школьных классов перешли на дистанционку из-за COVID-19

Более 200 классов в Екатеринбурге перешли на удаленку из-за случаев заражения ковидом.

Так, в связи со случаями выявления заболеваний у школьников и в целях профилактики распространения вирусов на дистанционное обучение перевели 207 классов. Среди них из-за ковида ушли 202 классов, из-за ОРВИ — пять. Об этом сообщает ТАСС.

Также 135 групп в детских садах в Екатеринбурге перевели на удаленку. Из них 69 групп ушли на карантин из-за ковида, а 66 групп — из-за ОРВИ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли школьника, который три дня гулял в ТЦ «Мега Парнас» и ночевал в курилке. В Ленобласти нашелся 12-летний мальчик, который три дня прятался в торговом центре. Искать мальчика в посёлке Токсово начались после того, как в пятницу, он не вернулся из школы домой. Школьник перестал отвечать на звонки.