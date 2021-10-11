В Ленобласти нашли школьника, который три дня гулял в ТЦ «Мега Парнас» и ночевал в курилке

В Ленинградской области нашелся 12-летний мальчик, который три дня прятался в торговом центре.

Искать мальчика в посёлке Токсово начались после того, как в пятницу, он не вернулся из школы домой. Школьник также перестал отвечать на звонки родителей. Три дня пропавшего мальчика искала и полиция, и волонтёры. Об этом сообщает 78.ru.

Нашли школьника только в ночь на 11 октября — он был на парковке ТРК «Мега Парнас». Выяснилось, что все эти дни он гулял по магазинам, а ночью спал в курилке. Одинокого ребёнка никто не замечал.

Сейчас мальчика передали родителям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 15-летняя девочка забеременела от мигранта. Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело по статье половое сношение с лицом, не достигшем 16 лет. В полицию обратилась 47-летняя женщина.