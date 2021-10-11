В Петербурге 15-летняя девочка забеременела от мигранта

В Петербурге 15-летняя девочка забеременела от мигранта
Отмечается, что семья не полная, на учете не состоит. Фото: Pixabay

Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело по статье половое сношение с лицом, не достигшем 16 лет.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она написала заявление, в котором говорится, в период с апреля по июль проживавший в поселке Янино-2 23-летний гражданин Узбекистана неоднократно по обоюдному согласию вступал в интимные отношения с ее 15-летней дочерью. Девочка на 12-ой неделе беременности.

Отмечается, что семья не полная, на учете не состоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга сотрудники полиции провели миграционный рейд по квартирам. В отделы по итогам рейда доставили 54 иностранцев. Полицейские наведались с проверками более чем в 2000 квартир в районе станции метро «Парнас». Во время рейда стражи порядка нашли одну квартиру, в которой проживали 12 мигрантов из ближнего зарубежья.

беременность Всеволожский район дети ленобласть происшествие


 

Новости партнеров
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 15-летняя девочка забеременела от мигранта
В Петербурге суд запретил сайты с дипломами по судовождению
В Павлово во время ссоры жена ударила ножом мужа
В Муринском парке прошел забег «Лапки в охапке»
Пьяные посиделки в Колпино закончились ножевыми ранениями
В Петербурге обнаружили два обгоревших трупа
Росприроднадзор составил рейтинг российских городов-загрязнителей
В Приморье вводится обязательная вакцинация от COVID-19