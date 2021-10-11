В Петербурге 15-летняя девочка забеременела от мигранта

Отмечается, что семья не полная, на учете не состоит. Фото: Pixabay

Отмечается, что семья не полная, на учете не состоит. Фото: Pixabay

Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело по статье половое сношение с лицом, не достигшем 16 лет.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она написала заявление, в котором говорится, в период с апреля по июль проживавший в поселке Янино-2 23-летний гражданин Узбекистана неоднократно по обоюдному согласию вступал в интимные отношения с ее 15-летней дочерью. Девочка на 12-ой неделе беременности.

Отмечается, что семья не полная, на учете не состоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга сотрудники полиции провели миграционный рейд по квартирам. В отделы по итогам рейда доставили 54 иностранцев. Полицейские наведались с проверками более чем в 2000 квартир в районе станции метро «Парнас». Во время рейда стражи порядка нашли одну квартиру, в которой проживали 12 мигрантов из ближнего зарубежья.