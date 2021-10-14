В Тосно горит нефтепровод

В Тосно горит нефтепровод
Столб густого дыма виден из любой точки города. Фото: группа в соцсети "Тосно в ВКонтакте"

По имеющейся информации, пострадавших нет, сообщает 78.ru.

В лесу в Тосно горит нефтепровод, густой столб дыма виден из любой точки города. Сообщений о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники МЧС. Информация выясняется.

Очевидцы делятся снимками пожара в соцсетях и комментируют происходящее. Многие еще до того, как увидели дым, почувствовали в воздухе запах гари. Жители Тосно делятся предположениями о происходящем, о том, что могло вызвать возгорание в лесу.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Выборгском районе Петербурга случился пожар: загорелся вагончик-бытовка. Бытовку тушили девять пожарных, использованы две единицы техники. Как стало известно из сообщения пресс-службы городского управления МЧС, пожар начался сегодня, 14 октября, в 16:09 на проспекте Энгельса, дом 93. Пострадавших нет.

лес мчс нефтепровод пожар тосно


 

Новости партнеров
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Завод молочных продуктов «Лосево» приостановил работу в Ленобласти
Завод молочных продуктов «Лосево» приостановил работу в Ленобласти
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тосно горит нефтепровод
Принц Гарри и Меган Маркл заявляют, что крестины дочери могут пройти в Британии
У кого о чем болит: важные сигналы нашего тела
Костюмы из «Игры кальмаров» станут главными хитами на Хэллоуин
Молоко вредно взрослым: самые популярные мифы о еде
Пробки, перекрытия КАД и Троицкого моста: на Евразийский женский форум в ...
Массовое ДТП собрало шестикилометровую пробку на Московском шоссе
Беглов рассказал Голиковой про стационары-трансформеры в Петербурге