В Тосно горит нефтепровод

Столб густого дыма виден из любой точки города. Фото: группа в соцсети "Тосно в ВКонтакте"

Столб густого дыма виден из любой точки города. Фото: группа в соцсети "Тосно в ВКонтакте"

По имеющейся информации, пострадавших нет, сообщает 78.ru.

В лесу в Тосно горит нефтепровод, густой столб дыма виден из любой точки города. Сообщений о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники МЧС. Информация выясняется.

Очевидцы делятся снимками пожара в соцсетях и комментируют происходящее. Многие еще до того, как увидели дым, почувствовали в воздухе запах гари. Жители Тосно делятся предположениями о происходящем, о том, что могло вызвать возгорание в лесу.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Выборгском районе Петербурга случился пожар: загорелся вагончик-бытовка. Бытовку тушили девять пожарных, использованы две единицы техники. Как стало известно из сообщения пресс-службы городского управления МЧС, пожар начался сегодня, 14 октября, в 16:09 на проспекте Энгельса, дом 93. Пострадавших нет.