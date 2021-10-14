Горящую бытовку на проспекте Энгельса тушили девять спасателей

В Выборгском районе Петербурга в четверг случился пожар: загорелся вагончик-бытовка.

Об этом информирует пресс-служба городского управления МЧС. Оперативные службы узнали о пожаре 14 октября в 16:09. Все произошло на проспекте Энгельса, дом №93. Там загорелась бытовка размером 2 на 4 метра.

Пламя охватило бытовку целиком. На борьбу с огнем от ведомства направили девять человек личного состава и две пожарные машины. С пожаром справились всего за семь минут.

Информация о возможных пострадавших в результате пожара не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе загорелась деревянная пристройка. На Приморском шоссе в Петербурге загорелась деревянная пристройка недалеко от загородного отеля «Ольгино». Пожар удалось ликвидировать.