В Приморском районе загорелась деревянная пристройка

На Приморском шоссе в Петербурге загорелась деревянная пристройка недалеко от загородного отеля «Ольгино». Пожар удалось ликвидировать.

В Приморском районе по адресу Приморское шоссе, дом 4, корпус 2 загорелась деревянная пристройка. Сообщение в МЧС поступило в 14:54.

Размер загоревшегося объекта — 1,5х8 метров. Огонь захватил площадь 8 квадратных метров. Пострадавшая пристройка была из дерева, поэтому легко воспламенилась.

Огонь удалось потушить в 15:21. К его ликвидации было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 12 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не сообщались.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с утра 12 числа в Выборгском районе Петербурга случился пожар в частном секторе. Дом сгорел полностью. Об этом информировала пресс-служба городского управления МЧС. Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 октября Парголово.