В Приморском районе загорелась деревянная пристройка

В Приморском районе загорелась деревянная пристройка
В Приморском районе загорелась деревянная пристройка. Фото: "Яндекс.Карты"

На Приморском шоссе в Петербурге загорелась деревянная пристройка недалеко от загородного отеля «Ольгино». Пожар удалось ликвидировать.

В Приморском районе по адресу Приморское шоссе, дом 4, корпус 2 загорелась деревянная пристройка. Сообщение в МЧС поступило в 14:54.

Размер загоревшегося объекта — 1,5х8 метров. Огонь захватил площадь 8 квадратных метров. Пострадавшая пристройка была из дерева, поэтому легко воспламенилась.

Огонь удалось потушить в 15:21. К его ликвидации было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 12 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не сообщались.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с утра 12 числа в Выборгском районе Петербурга случился пожар в частном секторе. Дом сгорел полностью. Об этом информировала пресс-служба городского управления МЧС. Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 октября Парголово.

возгорание ленобласть мчс новости СПб пожар приморский район


 

Новости партнеров
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Спасатели и
Спасатели и "скорая" приехали после обрушения фасада дома на Васильевском острове
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе загорелась деревянная пристройка
Правительство РФ выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
Реставрация «Медного всадника» началась в Петербурге
Глава СК Бастрыкин: пермский стрелок полностью признал вину
В Петербурге высадили Аллею телевещания в Приморском парке Победы
Возобновлено авиационное сообщение еще с четырьмя странами
Метрополитен Петербурга ищет подрядчика на обработку станций «холодным ...
Ковид с нами навсегда? В России зафиксировали рекорд по смертям от коронавируса