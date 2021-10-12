В Парголово полтора часа тушили загоревшийся частный дом

Ранним утром в Выборгском районе Петербурга случился пожар в частном секторе. Дом сгорел полностью.
Об этом информирует пресс-служба городского управления МЧС. Все случилось в ночь на 12 октября Парголово. Оперативные службы получили сообщение о пожаре в доме №815 в 02:52.
Очевидцы сообщили пожарным, что горит одноэтажный дом. Прибывшие к месту сотрудники МЧС выяснили, что площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Огонь охватил постройку целиком.
К борьбе с пожаром привлекли 15 человек личного состава и три пожарные машины. Пламя удалось потушить в половину пятого утра. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что капремонта как не бывало: пожар в доме Чубакова выжег 800 «квадратов».