В Парголово полтора часа тушили загоревшийся частный дом

Пожар потушили за полтора часа. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

Пожар потушили за полтора часа. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

Ранним утром в Выборгском районе Петербурга случился пожар в частном секторе. Дом сгорел полностью.

Об этом информирует пресс-служба городского управления МЧС. Все случилось в ночь на 12 октября Парголово. Оперативные службы получили сообщение о пожаре в доме №815 в 02:52.

Очевидцы сообщили пожарным, что горит одноэтажный дом. Прибывшие к месту сотрудники МЧС выяснили, что площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Огонь охватил постройку целиком.

К борьбе с пожаром привлекли 15 человек личного состава и три пожарные машины. Пламя удалось потушить в половину пятого утра. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что капремонта как не бывало: пожар в доме Чубакова выжег 800 «квадратов».