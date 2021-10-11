Капремонта как не бывало: пожар в доме Чубакова выжег 800 «квадратов»

Капремонта как не бывало: пожар в доме Чубакова выжег 800 &#171;квадратов&#187;
В результате пожара на набережной Карповки пострадали 24 квартиры. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вечером 9 октября на набережной Карповки, 30, загорелся доходный дом К. Г. Чубакова, признанный объектом культурного наследия. Здание было построено в 1911-1912 годах, и совсем недавно там проходили работы по капитальному ремонту.

По данным Смольного, работы по ликвидации последствий пожара продолжаются и сегодня. В результате пожара из 38 квартир, в которых проживают 140 человек, полностью выгорело четыре, одна из квартир коммунальная. Без жилья, таким образом, остались 16 человек.

Сейчас районная администрация вместе с Аварийно-восстановительной службой Жилищного комитета занимаются восстановлением теплоснабжения и электричества в доме. Сейчас вода и электричество возвращены в 12 квартир. К концу дня работы обещают завершить.

Также специалисты определяют необходимые действия для восстановления кровли здания и мансард и их стоимость. Управляющая компания занимается фиксацией размера материального ущерба, нанесенного жителям дома. Временным жильем обеспечили 26 человек (12 семей) из пострадавших квартир.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС в 18:16 9 октября. Изначально сообщалось, что огонь охватил только мансарду, но приехавшие пожарные поняли, что горит еще и чердак. Таким образом, площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров.

Боролись с пожаром 128 спасателей. Ситуация осложнялась наличием деревянных перекрытий в старом доме, из-за которых огонь мог распространиться на квартиры, расположенные на нижних этажах. Локализовали пламя только в 22:36 — спустя больше четырех часов после вызова. Работы по проливке и разборке конструкций продлились и вовсе до утра. Сотрудники МЧС эвакуировали из квартир 100 человек, включая 12 детей.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Отметим, что пожар уничтожил следы прошлогодней работы по восстановлению исторической деревянной мансарды: оригинальную постройку снесли, поскольку она также была разрушена огнем в 2020 году. На капремонт подрядчику, — ООО «Мастер Руф», — выделили 9,4 млн рублей из городского бюджета, согласно порталу госзакупок.

В Фонде капремонта и компании «Мастер Руф» подчеркивают, что работы завершились в сентябре, были выполнены с соблюдением всех требований и успешно приняты заказчиком. Но управляющая компания дома Чубакова и администрация Петроградского района с этими заявлениями не согласны, пишет «Фонтанка». Там утверждают, что никаких отчетов и документов о приемке не получали.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Так или иначе, от огня пострадали 24 квартиры, выгорело 800 квадратных метров, и, если верить местным жителям в социальных сетях, спасатели попросту не могли подобраться к эпицентру пожара. Теперь обстоятельства ЧП изучают следователи. По результатам доследственной проверки стражи порядка примут процессуальное решение.

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